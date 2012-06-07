Erdoğan'ı örnek alıyorum

Bosna Hersek'te, 2012 bütçesini desteklemediği için hükümetten çıkarılan, Boşnakların en büyük temsilcisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) yerine koalisyona girecek Daha İyi Gelecek için İşbirliği Partisi'nin (SBB BiH) lideri Fahrudin Radonçiç, çok tartışılan bir politikacı olduğunu, bunun da başarılı olmasından kaynaklandığını savundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan ''Bir Liderin Doğuşu'' adlı eseri okuduğunu ve Erdoğan'ın da Türkiye'de başlangıçta birçok sorun yaşadığını belirten Radonçiç, "Eğer yetenekliyseniz ve ülkeniz için çalışıyorsanız sadece ileri gidersiniz. Ben de Bosna-Hersek'te Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığını yapmak istiyorum. Hedefim, ekonominin gelişmesini sağlamak ve milli gururu yükseltmek" dedi.

AA Balkanlar Bölge Müdürlüğü için Türkiye'ye müteşekkiriz

Anadolu Ajansı Balkanlar Bölge Müdürlüğü'nün Saraybosna'da açılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Radonçiç, "Türkiye'nin bizi Balkanların merkezi olarak görmesinden ve AA'nın bölge müdürlüğünü burada açmasından dolayı müteşekkiriz. Türkiye gibi büyük bir ülkede Bosna-Hersek'in tanınması çok güzel" diye konuştu.