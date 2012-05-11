Erdoğan'dan Hollande'ye tebrik telefonu

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin en çok önemsediği ülkeler arasında Fransa'nın da yer aldığını hatırlatarak, ikili ilişkiler açısından da yeni dönemden umutlu olduğunu söyledi.

Yeni dönemde Fransa'nın AB ve küresel düzeydeki konumunun Fransa'ya yakışan düzeye yükseleceğine inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin de ortak geçmişe yakışmayan yapay sorunlardan kurtulacağını ümit ettiğini vurguladı.

Hollande de ikili ilişkilere kendisinin de büyük önem verdiğini teyit ederek, Fransa ve Türkiye'nin uluslararası pek çok meselede görüş birliği içinde olduğuna dikkati çekti.

Hollande, ekonomik açıdan yükselen bir ülke olan Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini belirtti.

Başbakan Erdoğan, görüşme sırasında, Fransa'da cumhurbaşkanı seçilmiş olan Hollande'ye, Haziran ayında yapılacak milletvekilliği seçimleri için de başarı dileğinde bulundu.