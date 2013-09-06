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Erdoğan ve Obama bugün de görüşecek

Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile bugün yeniden bir araya gelecek.

Erdoğan ve Obama bugün de görüşecek

Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile bugün yeniden bir araya gelecek.

06 Eylül 2013 Cuma 08:01
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Erdoğan ve Obama bugün de görüşecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü.

Erdoğan, Petersburg'un Strelna kasabasında, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Çalışma Yemeği'nin ardından Obama ile bir araya geldi. Kısa bir süre görüşen ikilinin, bugün tekrar bir araya geleceği bildirildi.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk günkü programının tamamlanmasının ardından, kent merkezinde konakladığı otele geçti.

Başbakan Erdoğan, otele gelişinde, gazetecilerin, zirveye ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine, "Çok yoğun geçti daha yeni geliyoruz" dedi.

Bir gazetecinin, "Başkan Obama ile görüşmeniz oldu herhalde" sözleri üzerine, Erdoğan, "Oldu. Yarın inşallah tekrar devam edeceğiz. İnşallah zaten bir basın toplantısıyla hem G20'nin malum ekonomik boyutunu hem de diğer siyasi boyutunu sizlerle paylaşılırız" diye konuştu.

Erdoğan, "Başkan Obama ile yarın mı görüşeceksiniz" sorusuna, "Bugün görüştük, tekrar görüşeceğiz" yanıtını verdi.


AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 08:02
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanObamaG20 Görüşmesi
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