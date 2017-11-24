ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı. Görüşme anına ilişkin fotoğraf Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı. İlerleyen saatlerde görüşmeye ilişkin yazılı açıklama da yapılacak.