Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
Milliler final bileti için sahada
Milliler final bileti için sahada
ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi
ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi
Viyana’da TÜRKSOY konseri
Viyana’da TÜRKSOY konseri
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü
Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 2 ölü,...

Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:28
0 Okunma
Erdoğan, Putin ile görüştü

BUENOS AİRES

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, Putin ile TSİ 18.25'te biten görüşmesi 1 saat sürdü.

"Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu"

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine mevkidaşı Putin'e teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk akımıyla ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. Bu arada İdlib ile ilgili olarak İstanbul'daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." diye konuştu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
R.Tayyip ErdoğanTürkiyeRusyaVladimir Putin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin'den Türkiye ile iş birliği vurgusu
Putin'den Türkiye ile iş birliği vurgusu
Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor
Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor
CIA'dan Kaşıkçı cinayeti değerlendirmesi
CIA'dan Kaşıkçı cinayeti değerlendirmesi
ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi
ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi
May'den Suudi Arabistan'a "Türk yetkililerle tam iş birliği" çağrısı
May'den Suudi Arabistan'a "Türk yetkililerle tam iş birliği" çağrısı
Washington'da "Mülteciler ve Türkiye" paneli
Washington'da "Mülteciler ve Türkiye" paneli
Eski ABD Başkanı 'Baba Bush' hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı 'Baba Bush' hayatını kaybetti
Liderler G-20 Zirvesi'nde buluştu
Liderler G-20 Zirvesi'nde buluştu
'Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik'
'Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ