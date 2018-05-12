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'Erdoğan, Müslümanların uzun süre beklediği büyük bir lider'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslümanların uzun süre beklediği büyük bir lider olduğunu ve bu nedenle Batı tarafından pek sevilmediğini söyledi.

'Erdoğan, Müslümanların uzun süre beklediği büyük bir lider'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslümanların uzun süre beklediği büyük bir lider olduğunu ve bu nedenle Batı tarafından pek sevilmediğini söyledi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:36
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'Erdoğan, Müslümanların uzun süre beklediği büyük bir lider'

Genel Başkanı olduğu Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Gençlik Kolu tarafından düzenlenen bir programa katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'e yapacağı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

İzetbegovic, ziyaret kapsamında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye'nin desteğiyle yapılan ve Bosna Hersek'in başkenti ile Sırbistan'ın başkentini birbirine bağlayacak Saraybosna-Belgrad otoyol projesini ele alacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'in dostu olduğunu belirten İzetbegovic, "Dostumuz, Batı'da pek sevilmiyor. Çünkü Erdoğan Müslümanların uzun süre beklediği büyük bir lider." dedi.

"(Batı'dakiler) Kendilerine rakip olarak görmedikleri ilkel ve cahil Müslümanlardan rahatsız olmuyorlar." diyen İzetbegovic, "Ancak ekonomik gelişim söz konusu olunca, ülkesini 10 yılda 20. sıradan 10. sıraya taşıyan, dünyanın en büyük havalimanını inşa eden, iç savaşın, terörün, sınırları etrafında yaşanan tüm savaşların yükünü omuzlayan, 3 milyon sığınmacıya kapılarını açan bir adamdan rahatsız oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İzetbegovic, Bosna Hersek'te de Erdoğan'ı sevmeyen kompleksli Boşnaklar bulunduğuna dikkati çekerek, "Erdoğan’a, dostlarının ve onunla gurur duyanların da var olduğunu kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekBakir İzetbegovicCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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