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Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi başladı.

Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi başladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:25
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Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı

BRÜKSEL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi marjında Almanya Başbakanı Angela Merkelile baş başa görüşmesi başladı.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.05'te başladı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2018 18:31
Anahtar Kelimeler:
NATOErdoğan-Merkel
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