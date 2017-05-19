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Erdoğan, Juncker ve Tusk'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşmesi, 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşecek.

Erdoğan, Juncker ve Tusk'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşmesi, 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşecek.

19 Mayıs 2017 Cuma 14:29
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Erdoğan, Juncker ve Tusk'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Mayıs'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşeceği bildirildi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan, Tusk ve Juncker arasındaki görüşmenin, 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşeceğini söyledi. Schinas, görüşmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta NATO'nun yeni karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak zirveye katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşme yapması planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAvrupa BirliğiABDonald TuskAb KomisyonuJean-Claude Juncker
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