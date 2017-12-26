Erdoğan'ın Sudan ziyareti manşetlerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika turunun ilk durağı Sudan'daki temaslarına, uluslararasıhaber ajanslarının muhabirleri ve Sudanlı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Sudan televizyonları, ajanslar, haber siteleri ve gazeteleri, Erdoğan'ın Sudan ziyaretine geniş yer verdi.

Sudan TV ve Eş-Şuruk TV başta olmak üzere birçok televizyon kanalı, Erdoğan'ın temaslarını canlı yayınladı.

"Erdoğan'ın tarihi ziyareti" manşetiyle çıkan Siyasi Mikroskop gazetesi, Erdoğan'ın temaslarını okuyucularına ayrıntılı bir biçimde aktardı.

El-Vatan gazetesi ve Sudan gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ve Sudan ticarette 10 milyar doları hedefliyor" ifadesini öne çıkarırken, Kamuoyu gazetesi de "'Erdoğan ve Beşir'in stratejik iş birliği" manşetini kullandı.

Et-Tayyar gazetesi ise Erdoğan'ın Sudan Meclisindeki "Kudüs'ü savunmak için bedel ödemeye hazırız." açıklamasını ön plana taşıdı.

"Erdoğan, Trump'ı Sudan'dan uyardı" başlığını kullanan Yarın gazetesi haberinde, Erdoğan'ın "Dolarlarınızla insanlığın iradesini satın alamasınız." cümlesini vurguladı.

Günler, El-Vefag, Al-Ahbar gazeteleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 günlük Sudan ziyaretinin bütün ayrıntılarını okuyucularıyla paylaştı.

Al-intiba gazetesi ise tam sayfa "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hoş geldiniz" başlığıyla bir yazı yayımladı. Türkiye'nin uluslararası ekonomik, askeri ve sosyal güç haline geldiği vurgulanan yazıda, "Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, ağırlığı olan büyük ülkelerden biridir. Bütün Müslümanlar bu durumu görmekten büyük gurur duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Köşe yazarı Cemal Ali Hasan, Al-Haws Sudan internet sitesindeki yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya standartlarında bir lider olduğunun altını çizdi. Sudan halkının, ülke idarecilerinden Türkiye ile ilişkileri geliştirmesini istediğini aktaran Hasan, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini vurguladı.

Siyasi Mikroskop gazetesi köşe yazarı Yusuf Abdülmünip de "Erdoğan'ın tarihi ziyaretinde 12 anlaşma imzalandı. Özellikle ekonomi ve altyapı alanlarında imzalanan anlaşmalar büyük önem taşıyor. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak zorundayız." görüşünü ön plana çıkardı.