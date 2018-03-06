Makedonya'daki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sıra ikili ilişkiler, Makedonya'daki Türklerin sorunları ve FETÖ ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev başkanlığındaki heyetin geçen ay Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan İbrahim, buradaki üst düzey temasların olumlu bir hava içinde geçtiğini bildirdi.

İbrahim, Türkiye'nin, Makedonya'nın en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunun altını çizerek, özellikle NATO ve AB üyelikleri sürecinde Makedonya'ya verdiği destek için Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin karşılıksız desteğinin her zaman devam ettiğini vurgulayan İbrahim, bu ay içinde Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'nın, nisan ayında da Meclis Başkanı Talat Caferi'nin Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti.

İbrahim, neredeyse ayda bir düzenlenen bu resmi ziyaretlerin, Makedonya ile Türkiye'nin birbirine ne kadar yakın olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

"Erdoğan'ın Makedonya ziyareti Balkan Türkleri için önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Programının el vermesi halinde mayıs ayında Makedonya'ya iadeiziyarette bulunacağı" yönündeki sözlerini değerlendiren İbrahim, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Makedonya ziyareti sadece Makedonya Türkleri için değil Balkan Türkleri için de önemli bir gelişmedir. Zira komşu ülkelerimizde de ciddi anlamda bir Türk toplumu yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Makedonya Türk toplumunun sorunları

Makedonya'daki Türklerin yaşadıkları sorunlara değinen İbrahim, son 10 yılda devlet bütçesinden büyük rakamlar harcanmasına rağmen ülkedeki Türk toplumu, Türk köyleri ve Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde hala ciddi sıkıntılar olduğunu hatırlattı.

İbrahim, Türklerin ülkenin bazı kesimlerinde "hala 13. yüzyıl şartlarında yaşadığını" savunarak, bu sorunların çözümü için ciddi bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.

Türk nüfusun yaşadığı bölgelerdeki altyapı sorunlarının yanı sıra diğer bir önemli meselenin Türkçe eğitim olduğunu bildiren İbrahim, geçmişte Kırçova'da Türkçe eğitim konusunda sıkıntılar yaşandığını ancak ortaklaşa çalışarak bu sorunların çözüldüğünü aktardı.

Başbakan Zaev ilk kez "FETÖ" dedi

Cumhurbaşkanı İvanov ve Başbakan Zaev'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye'ye desteklerini ifade ettiklerini hatırlatan İbrahim, bizzat kendisinin de FETÖ ile ciddi bir mücadele içinde olduğunu söyledi.

İbrahim, en önemli misyonlarının öncelikle FETÖ'nün ne olduğunu hükümeti oluşturan siyasi partilere anlatmak olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümeti oluşturan partilere FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğunu, Türkiye'de neler yaptığını, nasıl darbe girişiminde bulunduğunu anlatmak biraz zaman sürdü. Nitekim, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günümüz münasebetiyle düzenlenen etkinliklerde Başbakan ilk kez Fetullah Gülen grubunu FETÖ olarak nitelendirdi. Bu bakımdan hükümet olarak da artık FETÖ'yü bir terör örgütü olarak kabul ettiğini görmekteyiz. FETÖ ile mücadele hala devam etmektedir. Makedonya'daki anayasa, yasa ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda da FETÖ ile mücadele verilmektedir."

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Makedonya'daki çalışmalarını değerlendiren İbrahim, gelecek eğitim-öğretim yılı itibarıyla Maarif okullarının açılmasının gündemde olduğunu kaydetti.