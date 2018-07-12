Erdoğan'ın Macron ile görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin son gününde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ikili görüşmesi TSİ 15.15'te başladı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katılıyor.