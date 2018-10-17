Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ortak basın toplantısı düzenledi.

FETÖ ile mücadele uyarısı

FETÖ'ye yönelik mücadeleye değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri, Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum. Özellikle Silahlı Kuvvetlerimize sızmış, polisimize sızmış, yargımıza sızmış, devletimizin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı çalışmalarını şu anda Moldova'da da yapmak, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir."

Halk Bankası ve Ziraat Bankası şube açacak

Erdoğan, Moldova'daki çalışmalara ilişkin, "İki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası, elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova'da şubelerini açacaklar." değerlendirmesinde bulundu.