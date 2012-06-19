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Erdoğan B20 İş Zirvesi'nde konuştu

G20 Zirvesi nedeniyle Meksika'da bulunan Başbakan Erdoğan, B20 İş Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan B20 İş Zirvesi'nde konuştu

G20 Zirvesi nedeniyle Meksika'da bulunan Başbakan Erdoğan, B20 İş Zirvesi'ne katıldı.

19 Haziran 2012 Salı 08:38
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Erdoğan B20 İş Zirvesi'nde konuştu

LOS CABOS

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Oteli'nde düzenlenen ''Ticaret ve Yatırım'' konulu B20 İş Zirvesi'ne katıldı.
Konuşmasının başında G-20 Meksika ve B-20 İş zirvelerinin, ülkeler, halklar ve tüm insanlık için yararlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye'deki son ekonomik gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin, son yıllarda sağladığı hızlı büyüme oranı, artan dış ticaret hacmi, sunduğu uygun yatırım ortamı ve yatırım teşvikleri ile uluslararası iş aleminin dikkatle izlediği bir ülke olduğunu ifade etti.
Uygulanan etkin maliye ve para politikaları, kamu borç yapısında sağlanan iyileştirmeler ve bankacılık sisteminde likidite riskini azaltmak gibi politikalarla, Türkiye'nin küresel krizden çok sınırlı şekilde etkilendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
''Pek çok ülke, 2008 yılından bugüne kadar devam eden ekonomik ve finansal sorunlarla hala mücadele ederken, Türkiye yeni bir yolda ilerliyor.
Ülkemiz, 2011 yılında kaydettiği yüzde 8,5 büyüme hızı, 772 milyar dolara ulaşan milli geliri, 376 milyar doları aşan dış ticaret hacmiyle bölgesinde dünyada adeta bir istikrar adası olarak dikkatleri üzerinde topladı.
Bugün dünyada Türk ürünlerinin girmediği, ülkemizin ihracat yapmadığı neredeyse hiçbir ülke kalmadı. Amacımız, bu ülkelerdeki mevcut pazar paylarımızı yükselterek, 2023 yılında dış ticaret hacmimizi, 500 milyar dolar ihracat ve 500 milyar dolar ithalat olmak üzere 1 trilyon dolara ulaştırmak. Hedeflerimize ulaşma konusunda çok önemli avantajlarımız var. Doğrudan uluslararası yatırımlarla ilgili şeffaf bir mevzuata ve bunun getirdiği bir güvenceye sahibiz. İkili ve çok taraflı kuruluş ve anlaşmaların pek çoğuna tabi olduğumuz için, uluslararası yatırımcılara, Türk yatırımcılarla eşit hak ve sorumluluklar tanıyoruz.''
Kar, sermaye ve benzeri mali değerlerin transferini tamamen serbest bırakarak, uluslararası yatırımcılara güvenli bir iş ortamı sağladıklarını vurgulayan Başbakan Erdoğan, uluslararası yatırımcılara sağlanan yasal güvencelere ek olarak, yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan kapsamlı bir reform programını da uyguladıklarını dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 00:39
Anahtar Kelimeler:
G20
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