Er Manning cinsiyet değiştirmek istediğini açıkladı

NEW YORK

ABD'de orduya ait gizli belgeleri sızdırmak suçlamasıyla yargılanan ve 35 yıla mahkum edilen er Bradley Manning, Amerikan NBC televizyonunda yayımlanan bir programda okunan açıklamasında, hayatının geri kalan kısmını "Chelsea" adında bir kadın olarak sürdürmek ve en kısa zamanda hormon tedavisine başlamak istediğini belirtti.

"Ben Chelsea E. Manning. Ben bir kadınım" ifadesini kullanan Manning, çocukluğundan beri kendisini kadın gibi hissettiğini vurgulayarak, bu "geçiş" sürecinde destek beklediğini ifade etti.

Manning, açıklamasında, kendisine bundan böyle yeni ismiyle hitap edilmesini de rica etti.

ABD'nin Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerine dair gizli bilgileri Wikileaks'e sızdırdığı iddiasıyla Fort George G. Meade Askeri Üssü'nde yargılanan er Bradley Manning, mahkemeye verdiği ifadede, ülkesine zarar verdiği için özür dilemiş, hakimden kendisine üniversiteye gitme ve üretken bir vatandaş olma fırsatını vermesini istemişti.