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ENKS'den PYD'ye kınama

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kendisine muhalif Kürtlere yönelik zulmünü kınayarak, alıkoyduğu siyasi tutukluların salıverilmesini istedi.

ENKS'den PYD'ye kınama

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kendisine muhalif Kürtlere yönelik zulmünü kınayarak, alıkoyduğu siyasi tutukluların salıverilmesini istedi.

18 Ağustos 2016 Perşembe 13:39
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ENKS'den PYD'ye kınama

 Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) Cenevre Ofisinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, PYD'nin, ENKS Başkanı İbrahim Bıro'yu kaçırarak Irak-Suriye sınırına bırakmasının ardından Konseye bağlı Kürt siyasetçi ve destekçilerine karşı saldırı başlattığı vurgulandı.

PYD militanlarının, 15 Ağustos'ta Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ve Amude ilçelerinde Kürt Yekiti Partisi (PYKS) ve Suriye Kürt Demokrat Partisi (PDKS) üyesi çok sayıda aktivisti ve sempatizanı tutukladığı hatırlatılan açıklamada, tutuklananlar arasında PDKS'nın politbüro ve merkez komitesi üyeleri olan Muhammed İsmail, Nashat Zaza, Abdul Kerim Hacı ve Nafi Abdullah'ın yanısıra PYKS'nın merkez komitesinden Hassan Salih ve Abdullah Cado'nun da aralarında bulunduğu 9 parti üyesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kaçırılan tüm aktivistlerin, Musul operasyonunda hayatını kaybeden iki Peşmergenin 14 Ağustos'ta Kamışlı kentinde düzenlenen cenaze töreninde bulunduğu hatırlatılarak, silahlı PYD militanlarının cenaze kortejine saldırdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 16 Ağustos'ta Kamışlı, Amude, El Malikiye ilçeleri ve Muabbede beldesinde kaçırılmalara yönelik PYD karşıtı gösteriler düzenlendiğine dikkat çekildi.

Amude'de PYKS mensubu 4 üyenin serbest bırakıldığı ancak halen 28 kişinin PYD tarafından alıkonulduğu ifade edilen açıklamada, 17 Ağustos'ta Muabbede beldesinde ENKS üyelerinin tekrar kaçırıldığı belirtildi.

ENKS'nin kaçırılan kişilerin güncel listesini tuttuğu ve salıverilmeleri için elinden geleni yaptığı vurgulanan açıklamada, "ENKS, PYD'nin Kürt politikacıları ve siyasi aktivistlere yönelik zulmünü kınayarak, alıkoyduğu tüm siyasi tutukluları serbest bırakmasını talep ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "ENKS, etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyeli aktivistleri ve uluslararası kamuoyunu PYD'nin baskıcı uygulamalarına ve denetimi altındaki bölgelerde yaptığı çok sayıda insan hakları ihlallerine karşı açık bir tavır almaya çağırıyor. Eğer bağımsız ve demokratik bir Suriye kurulmak isteniyorsa, ülkedeki tüm tarafların insan haklarına saygı duyması ve demokrasi kurallarına uyması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 13:41
Anahtar Kelimeler:
SuriyeENKSKürTPyd
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