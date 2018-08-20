Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90121
ALTIN
233.020
DOLAR
6.0853
STERLİN
7.7698
EURO
6.9479
Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye çevirdi
Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye...
Berru Tural Final'de
Berru Tural Final'de
Sağlıkta dışa bağımlılık azaltılacak
Sağlıkta dışa bağımlılık azaltılacak
Antalyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı
Antalyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu

Endülüs'te bin yıllık şehir kapısına restore

İspanya'nın Granada kentinin bin yıllık kapısının restore çalışmalarına 2019 yılının ilk yarısında başlanacak.

Endülüs'te bin yıllık şehir kapısına restore

İspanya'nın Granada kentinin bin yıllık kapısının restore çalışmalarına 2019 yılının ilk yarısında başlanacak.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:32
0 Okunma
Endülüs'te bin yıllık şehir kapısına restore

MADRİD 

İspanya'nın Granada kentinde yer alan Endülüs İslam dönemi yapılarından bin yıllık Bab El Ramla (Kum Kapı) restore edilecek.

El Hamra Sarayı ve Cennet-ül Arif Bahçesi (Generalife) Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 2019'un ilk yarısında başlayacak.

1800'lü yılların sonuna kadar şehrin giriş kapılarından biri olan ancak daha sonra yıkılarak El Hamra Sarayı yakınlarındaki orman içinde yeniden inşa edilen yapının restorasyonu için 95 bin avro bütçe ayrıldı.

4 ay sürmesi beklenen çalışmayla, kapı üzerindeki toz ve toprak tabakası ile biyolojik kalıntıların temizlenmesi, kaymanın veya yıkılmanın önlenmesi için yapının sağlamlaştırılması ve erişim yollarının düzenlenmesi amaçlanıyor.

Önce yıkıldı, sonra yeniden inşa edildi

11'inci yüzyılda inşa edilen Bab El Ramla, çökmeye yüz tuttuğu ve tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 1884'te yıkılmıştı.

İspanyolcada Puerta de Bibarrambla ve Arco de las Orejas (Kulaklar Kemeri) olarak da bilinen yapı, müze deposuna kaldırılarak kurtarılan bazı parçalarıyla 1933'te orman içinde daha küçük olarak yeniden inşa edilmişti.

İspanya topraklarındaki son İslam toprağı olan Gırnata Emirliği, 1492'de ele geçirilmiş, kısa süre devam eden hoşgörü döneminin ardından Müslümanlar ya sürgün edilmiş ya da işkencelerle din değiştirmeye zorlanmıştı.

Bu süre zarfında cami gibi bazı İslam dönemi yapıları yıkılırken; sütun, kubbe, kapı ve duvarlarına binlerce kez La Galibe İllallah (Allah'tan başka galip yoktur) ifadesinin işlendiği El Hamra Sarayı ise büyük ölçüde korunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndülüsRestore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye çevirdi
Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye çevirdi
İsrail askerleri her geçen yıl daha fazla psikolojik tedavi görüyor
İsrail askerleri her geçen yıl daha fazla psikolojik tedavi görüyor
Endonezya'daki depremler yine can aldı
Endonezya'daki depremler yine can aldı
Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da açıldı
Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da açıldı
Irak Federal Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı
Irak Federal Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı
"ABD bölgede müttefik değil tebaa ve uydu arıyor"
"ABD bölgede müttefik değil tebaa ve uydu arıyor"
ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
İtalya'daki köprü faciasında ölü sayısı 41'e yükseldi
İtalya'daki köprü faciasında ölü sayısı 41'e yükseldi
Bosnalı genç çift balayı yerine haccı seçti
Bosnalı genç çift balayı yerine haccı seçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ