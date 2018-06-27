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Endonezyalılar sandık başında

Endonezya'da, 152 milyondan fazla seçmen, üçüncü eş zamanlı yerel seçimler kapsamında 17 eyalet valisi, 39 belediye ve 115 ilçe başkanlığı için oy kullanıyor.

Endonezyalılar sandık başında

Endonezya'da, 152 milyondan fazla seçmen, üçüncü eş zamanlı yerel seçimler kapsamında 17 eyalet valisi, 39 belediye ve 115 ilçe başkanlığı için oy kullanıyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:32
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Endonezyalılar sandık başında

CAKARTA

Endonezya'da seçmenler üçüncü eş zamanlı yerel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde, 17 eyalet valisi, 39 belediye ve 115 ilçe başkanlığı için 171 bölgede kurulan sandıklarda oy verme işlemi yapılıyor.

Hükümetin resmi tatil ilan ettiği seçim gününde, yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi 13.00'e kadar sürecek.

Seçimlerde yer alan 17 eyaletten Batı Cava, Orta Cava, Doğu Cava, Kuzey Sumatra ve Güney Sulavesi, valilik seçimlerinin en önemli ve büyük bölgeleri arasında yer alıyor. Seçimde yaklaşık yüzde 77'lik bir katılım öngörülüyor.

Genel olarak siyasi partilerin uzlaşarak belirlediği ortak adaylar ile bağımsız adayların yarıştığı seçimde, halkın geçmişe nazaran siyasi partiden daha çok aday odaklı bir tercih yapması bekleniyor.

Öte yandan, Endonezya'nın kuruluşundan bu yana ülkedeki eyaletlerin tamamını kapsayan genel yerel seçimler şu ana kadar yapılmadı. Ülke tarihinde birden fazla eyaletin dahil olduğu ilk eş zamanlı yerel seçimler, 9 eyaleti kapsayacak şekilde 2015 yılında yapılmıştı.

Başkent Cakarta için valilik seçiminin de yapıldığı ve 7 eyaletin bulunduğu ikinci eş zamanlı yerel seçimler geçen yıl nisan ayında düzenlenmişti.

Hükümet, 2015 yılında aldığı kararla ülke genelinde 34 eyaleti kapsayan ilk yerel seçimleri 2027 yılında yapmayı planlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSeçimSandıkOy
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