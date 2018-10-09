Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96179
ALTIN
234.524
DOLAR
6.1366
STERLİN
7.9932
EURO
7.0187
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
"Biz, gençlere inandık"
"Biz, gençlere inandık"
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"

Endonezyalı depremzede tsunami felaketini anlattı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin vurduğu Palu'da faciadan sağ kurtulan 72 yaşındaki Ahmad Latama, yaşadıklarını unutamıyor.

Endonezyalı depremzede tsunami felaketini anlattı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin vurduğu Palu'da faciadan sağ kurtulan 72 yaşındaki Ahmad Latama, yaşadıklarını unutamıyor.

09 Ekim 2018 Salı 12:37
9 Okunma
Endonezyalı depremzede tsunami felaketini anlattı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin vurduğu Palu'da, faciadan sağ kurtulan 72 yaşındaki Ahmad Latama, öldüklerini tahmin ettiği kardeşi ve kayınbiraderini arıyor.

Askeri yetkililerce 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 2002'ye ulaştığı açıklanırken felaketten sağ kurtulmayı başaranlar yaşadıklarını unutamıyor.

Deniz kıyısında kaybettikleri yakınlarını arayan Endonezyalılar, aradan 10 gün geçmesine rağmen yakınlarının yolunu gözlüyor. Bu kişilerden biri de Ahmad Latama.

Felaketten eşi ve çocukları ile kurtulmayı başaran Latama, ilerleyen yaşına rağmen 28 Eylül'den bu yana Celebes Denizi kıyısında, felaket sırasında öldüklerini tahmin ettiği kardeşi ve kayınbiraderini aramayı sürdürüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Latama, deprem meydana geldikten sonra ne olduğunu anlamadan insanların "Su" diye bağırarak kaçtığını söyledi.

Deprem sırasında kendisinin dışarıda, eşi, çocukları, kardeşi ve kayınbiraderinin evde olduğunu ifade eden Latama, "Eşim daha içerideydi, onun dışarıya çıkarılmasını bekliyordum. Ancak bu sırada tsunaminin çok yakın olduğunu ve onu götürdüğünü gördüm. Bütün ailemi tsunami götürdü. Eşim, çocuklarım, torunlarım, kayınbiraderim hepimiz suya gömüldük." dedi.

"Allahu ekber diye bağırarak su üstüne çıktım"

O anda kurtulmak için tekbir getirdiğini anlatan Latama, "Kurtulmak için 'Allahu ekber' diye bağırarak su üstüne çıktım. Ondan sonra ayağa kalktığımda eşimi göremedim. Çocuklarıma annelerini sordum, kurtulduğunu ve güvenli bölgeye götürüldüğünü söylediler. Sonra dağa doğru çıktık." diye konuştu.

Tsunamiden dolayı dağ eteklerine kaçtıklarını belirten Latama, eşi ve çocuklarını güvenli bir yere bıraktıktan sonra tsunamide kaybolan kardeşi ve kayınbiraderini bulmak için yeniden Celebes Denizi kıyısına indiğini aktardı. Latama, şöyle devam etti:

"Kayıp kayınbiraderimi bulmaya çalıştım ama hala bulamadım. Öldüğünü öğrendim. Aynı gün benim birader de toprağa gömülerek kayboldu. O da benim çok sevdiğim en küçük kardeşimdi. Ben de birçok yerimden yaralandım ama bunların hiçbiri kardeşimin yokluğu kadar acı değil." diye konuştu.

"Birinci ihtiyacımız yemek"

Şu an için öncelikli ihtiyaçlarının gıda olduğunu dile getiren Latama, şöyle devam etti:

"Birinci ihtiyacımız yemek. Deniz kenarındaki evlerin hepsi yıkıldı. İç kesimlerdeki evler sadece depremden etkilendi. Ancak sahildeki insanların evlerini tsunami götürdü. Benim için mal, mülk gerekmiyor yeter ki ailem sağ olsun, aç kalmasın. Bu benim için en büyük zenginlik."

Latama, devletin yardım ettiğini, tüm yaşadıklarına rağmen Allah'a şükrettiğini kaydederek "Kaderimizde bunu yaşamak da varmış." dedi.

 

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSulawesi AdasıAhmad Latama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den Suudi Arabistan'a 'İş birliği yap' çağrısı
BM'den Suudi Arabistan'a 'İş birliği yap' çağrısı
Kuzey Kore lideri Papayı ülkesine davet etmek istiyor
Kuzey Kore lideri Papayı ülkesine davet etmek istiyor
'Brezilya'nın Trump'ı ilk turu kazandı'
'Brezilya'nın Trump'ı ilk turu kazandı'
İtalya ile AB arasındaki 'bütçe krizi' sürüyor
İtalya ile AB arasındaki 'bütçe krizi' sürüyor
"Göçmen anlaşması" İtalya'nın Almanya'dan beklentilerine takıldı 
"Göçmen anlaşması" İtalya'nın Almanya'dan beklentilerine takıldı 
Çin'den ABD'ye 'temel çıkarlara zarar verme' çağrısı
Çin'den ABD'ye 'temel çıkarlara zarar verme' çağrısı
İHH'dan Gazzeli öğrencilere kıyafet desteği
İHH'dan Gazzeli öğrencilere kıyafet desteği
İtalya'dan AB Komisyonu üst düzey yetkililerine sert sözler
İtalya'dan AB Komisyonu üst düzey yetkililerine sert sözler
İsrail Gazze'ye saldırmaya hazırlanıyor
İsrail Gazze'ye saldırmaya hazırlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ