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Endonezya’dan Arakanlı sığınmacılara 34 ton yardım

Endonezya, Bangladeş’teki Arakanlı sığınmacılar için 34 ton yardım malzemesi gönderdi.

Endonezya’dan Arakanlı sığınmacılara 34 ton yardım

Endonezya, Bangladeş’teki Arakanlı sığınmacılar için 34 ton yardım malzemesi gönderdi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:35
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Endonezya’dan Arakanlı sığınmacılara 34 ton yardım

CAKARTA

Endonezya hükümeti, Myanmar'daki katliamlardan Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara 34 ton yardım malzemesi gönderdi.

Endonezya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Johan Budi, Bangladeş’teki Arakanlı sığınmacılara ulaştırılmak üzere 34 tonluk ilk yardım malzemesinin Endonezya Silahlı Kuvvetlerine (TNI) ait Hercules adlı askeri uçakla yola çıktığını duyurdu.

Budi, Bangladeş’in Chittagong bölgesine perşembe günü ulaşması beklenen yardım malzemelerinin çadır, su tankı, gıda ve temizlik ürünleri gibi temel insani ihtiyaçları içerdiğini belirtti.

Durumun acil olması nedeniyle yardım malzemelerini havayolu ile gönderdiklerini ifade eden Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da bu ilk yardıma ek olarak gelecek hafta da malzeme göndereceklerini ve yardımların aşamalı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaArakanlı SığınmacılarYardım
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