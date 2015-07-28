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Endonezya'da 7 şiddetinde deprem

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7 şiddetinde deprem

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Temmuz 2015 Salı 08:53
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Endonezya'da 7 şiddetinde deprem
JAYAPURA  - Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre, merkez üssü eyaletin başkenti Jayapura'nın 247 kilometre batısı olan deprem 52,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 06.41'de meydana gelen deprem, 4 ev, 2 kamu binası ve bir kilisenin yıkılmasına yol açtı. 

Halk arasında paniğe neden olan deprem sırasında kaçmak için nehre atlayan 15 yaşındaki bir çocuk kayboldu. 

Endonezya Meteoroloji Ajansı'ndan Hendra Rahman, geniş bir alanda hissedilen depremden en çok eyaletin kuzeyindeki Sarmi kentinin etkilendiğini açıkladı. 

Dağlık bölgedeki bazı köylerle iletişim kurulamadığını ve çeşitli yerleşim birimlerine de elektrik verilemediğini belirten Rahman, depremden etkilenen bölgeye yardım malzemeleri ve enkaz tespit ekipleri gönderildiğini söyledi. 

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2015 07:51
Anahtar Kelimeler:
önce VatanEndonezya7 şiddetinde Deprem
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