Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96678
ALTIN
222.478
DOLAR
5.6502
STERLİN
7.3587
EURO
6.5073
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Endonezya'dan Kaşıkçı soruşturması 'şeffaf yürütülsün' talebi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştü. Widodo'nun, Cubeyr'den Kaşıkçı soruşturmasının şeffaf yürütülmesi talebinde bulunduğu açıklandı.

Endonezya'dan Kaşıkçı soruşturması 'şeffaf yürütülsün' talebi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştü. Widodo'nun, Cubeyr'den Kaşıkçı soruşturmasının şeffaf yürütülmesi talebinde bulunduğu açıklandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:03
0 Okunma
Endonezya'dan Kaşıkçı soruşturması 'şeffaf yürütülsün' talebi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'den Kaşıkçı soruşturmasının şeffaf yürütülmesi talebinde bulundu.

Widodo ile Adil el-Cubeyr Bogor'daki Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Widodo'nun Cubeyr'e Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmanın açık bir şekilde yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.

Widodo'nun görüşmede Kaşıkçı olayı konusundaki endişelerini dile getirdiğini ifade eden Marsudi, Kaşıkçı olayına ilişkin Cubeyr'in Endonezya’ya gelmeden önce de Widodo'yu bilgilendirdiğini kaydetti.

Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu oluşturulmuştu. Ortak çalışma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.

Ortak çalışma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme başlatmıştı. Aynı gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında ikinci bir arama daha gerçekleştirmişti.

Bu arada, 18 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, soruşturmanın uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaEndonezya Devlet Başkanı Joko WidodoSuudi ArabistanAdil El-Cübeyr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılayı Balkanlar'daki çalışmalarını yaygınlaştıracak
Türk Kızılayı Balkanlar'daki çalışmalarını yaygınlaştıracak
Almanya'da ayrımcılıkla mücadelede 'Karagöz-Hacivat' etkisi
Almanya'da ayrımcılıkla mücadelede 'Karagöz-Hacivat' etkisi
TUSAŞ'tan 'Atak'lı Afrika açılımı
TUSAŞ'tan 'Atak'lı Afrika açılımı
Üç ülkeden 'Kaşıkçı' açıklaması
Üç ülkeden 'Kaşıkçı' açıklaması
Kuveyt ve Moritanya'dan Suudi Arabistan'a destek
Kuveyt ve Moritanya'dan Suudi Arabistan'a destek
İranlı siyasetçiden Kaşıkçı olayında 'özgür basın' vurgusu
İranlı siyasetçiden Kaşıkçı olayında 'özgür basın' vurgusu
İranlı ekonomistten 'toplumsal ayaklanma' uyarısı
İranlı ekonomistten 'toplumsal ayaklanma' uyarısı
İsrail'de ABD'li kız öğrenciye 'çirkin afiş'
İsrail'de ABD'li kız öğrenciye 'çirkin afiş'
İsrail Han el-Ahmer'in yıkımından geri adım atmıyor
İsrail Han el-Ahmer'in yıkımından geri adım atmıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ