Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dolar/TL güne yatay başladı
Dolar/TL güne yatay başladı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol...
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı

Endonezya Denizcilik Bakanı Luhut, "Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadele için Türkiye ile istihbarat iş birliğine ihtiyaç var." dedi.

Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı

Endonezya Denizcilik Bakanı Luhut, "Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadele için Türkiye ile istihbarat iş birliğine ihtiyaç var." dedi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:26
0 Okunma
Endonezya'dan DEAŞ'la mücadelede Türkiye ile iş birliği çağrısı

ANKARA

Endonezya Denizcilik Bakanı Luhut Panjaitan, Suriye'de DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye ile istihbarat iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Luhut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki çok sayıda Endonezya vatandaşının ülkelerine geri dönmek istediğini söyledi.

"Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadele için Türkiye ile istihbarat iş birliğine ihtiyaç var." ifadesini kullanan Luhut, bunun yanı sıra Endonezya ve Türkiye'nin savunma ve ekonomi alanlarında sinerji yaratabileceğini dile getirdi.

Luhut, Türkiye'nin, bilhassa Singapur'da kullanılan gelişmiş silah teknolojisine sahip olduğunu anımsatarak, Endonezya ve Türkiye'nin silah teknolojisi geliştirme konusunda ortak çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Luhut, "Bu devam ederse her iki tarafın yararına olacaktır." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konusunda da Luhut, "Türkiye, Endonezya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) pazarına girebilir. Biz de Avrupa pazarına girebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDeaşTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Senegal'de hükümet istifa etti
Senegal'de hükümet istifa etti
BM Genel Sekreteri Guterres'ten doğal afetlerde artış uyarısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten doğal afetlerde artış uyarısı
Irma kasırgası, Karayipleri vurmaya başladı
Irma kasırgası, Karayipleri vurmaya başladı
İngiltere'de 4 asker terör suçlamasıyla gözaltına alındı
İngiltere'de 4 asker terör suçlamasıyla gözaltına alındı
UNICEF: Arakan'da yardıma muhtaç çocuklara erişimimiz yok
UNICEF: Arakan'da yardıma muhtaç çocuklara erişimimiz yok
BM'den 'Arakan' açıklaması
BM'den 'Arakan' açıklaması
AB'den Arakan mesajı
AB'den Arakan mesajı
Katar'ın en büyük limanı açıldı
Katar'ın en büyük limanı açıldı
'Arakan insani felaketin kıyısında'
'Arakan insani felaketin kıyısında'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ