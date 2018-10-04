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Endonezya'daki depremde ölü sayısı bin 424'e çıktı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 424'e çıktı.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı bin 424'e çıktı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 424'e çıktı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:01
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Endonezya'daki depremde ölü sayısı bin 424'e çıktı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, düzenlediği basın toplantısında, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 424'e yükseldiğini söyledi.

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bölgede 61 bin 867 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği, 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirilmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
BNPBEndonezyaEndonezyadaki Deprem
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