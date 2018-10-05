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Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1571'e yükseldi.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1571'e yükseldi.

05 Ekim 2018 Cuma 15:21
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Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, geçen cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar 1571 kişinin öldüğünü açıkladı. 

Deprem ve tsunami felaketinde, 2 bin 549 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Nugroho, 113 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Nugroho, Palu ve Dongala'da 152 kişinin enkaz altında olduğunu tespit ettiklerini, civar köylerde de bin kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini vurguladı.

Bölgede, 70 bin 821 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 2 bin 736 okul binasının hasar gördüğü ve okula gidemeyen 100 binden fazla öğrencinin eğitime devam edebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirildi.

Bölgede 191 bin afetzedenin acil yardıma ihtiyaç duyduğu ve günlük 571 bin litre su gerektiği belirtildi.

Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı kaydedildi.

Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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