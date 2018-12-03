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Endonezya'da heyelan: 7 ölü

Endonezya'da heyelan: 7 ölü

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:18
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Endonezya'da heyelan: 7 ölü

CAKARTA

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Karo bölgesindeki bir tatil köyünde meydana gelen heyelanda 16 üniversite öğrencisinin konakladığı ev toprak altında kaldı.

Bölgede yağan şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 öğrenci öldü, aynı evde kalan diğer 9 öğrenci yaralandı.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaHeyelan
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