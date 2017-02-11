Endonezya'da Müslüman adaylara destek çağrısı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki merkez camisinde toplanan on binlerce kişi kılınan namazın ardından gelecek hafta yapılacak yerel seçimde Müslüman adaylara oy verilmesi çağrısında bulundu.

Endonezya İslam Forumunun önderliğinde, İstiklal Camisi'nde toplanan yaklaşık 70 bin kişi, kılınan namazın ardından, 15 Şubat'ta yapılacak yerel seçimde Müslüman adayların seçilmesi için dua ederek, halkı bu adayları desteklemeye çağırdı.

"İslam'a zarar verme, kafiri seçme" yazılı pankartların asıldığı camiye giden birçok yol trafiğe kapatılırken, kentte geniş güvenlik önemlerinin alındığı görüldü. Güvenliğin sağlanması için 28 bin 150 kolluk kuvvetinin görevlendirildiği bildirildi.

Eylül ayındaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. Ayetiyle ilgili yaptığı yorumda İslam'a hakaret etmekle suçlanan ve bu konuda yargılama süreci devam eden Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama, "Bazı Müslüman gruplar, Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymaktır." demişti.

Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra ilk Hıristiyan valisi olan Purnama, 2014'te göreve başlamıştı.

Devlet başkanı seçilmeden önce Cakarta valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yapan ve 15 Şubat yerel seçiminde yeniden adaylığını açıklayan Purnama, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.

İslam'a hakaretten yargısı devam eden Purnama'nın, ülke yasalarına göre seçimlere katılmasının önünde bir engel bulunmuyor.

Tek Hristiyan aday olan Purnama, seçimin en güçlü adayı olarak gösteriliyor.