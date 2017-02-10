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Endonezya'da heyelan: 7 ölü, 4 yaralı

Endonezya'nın Bali Adası'nda heyelan nedeniyle 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Endonezya'da heyelan: 7 ölü, 4 yaralı

Endonezya'nın Bali Adası'nda heyelan nedeniyle 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

10 Şubat 2017 Cuma 10:52
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Endonezya'da heyelan: 7 ölü, 4 yaralı

Endonezya'nın Bali Adası'nda heyelan nedeniyle 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, ülkenin doğusunda yer alan Bali Adası'nın Songan köyünde toprak kayması oldu.

Heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

Devam eden aşırı yağışlar nedeniyle yeniden toprak kayması olabileceği yönünde bölge halkına uyarı yapıldı.

Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde geçen yıl haziran ayındaki toprak kaymasında 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaBali Adası
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