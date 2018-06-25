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Endonezya'da hava alanında silahlı saldırı: 3 ölü

Endonezya'nın doğusundaki Papua'da havaalanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da hava alanında silahlı saldırı: 3 ölü

Endonezya'nın doğusundaki Papua'da havaalanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 16:00
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Endonezya'da hava alanında silahlı saldırı: 3 ölü

JAYAPURA

Endonezya'nın doğusundaki Papua'da havaalanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Eydi, paramilis güçleri taşıyan küçük uçağın, Nduga bölgesinde Kenyam Havaalanı'na inmesinin ardından silahlı saldırı yapıldığını söyledi.

Saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Eydi, pilot dahil 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Eydi, saldırganların "Silahlı Siviller Suç Örgütü" üyeleri olduğunu kaydetti.

Saldırıda ölen sivillerin Güney Sulawesi bölgesinden gelen göçmen tüccarlar olduğu ve paramilislerin çarşamba günü düzenlenecek yerel seçimlere takviye kuvvet olarak bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Geçmişte Hollanda'nın kontrolündeki Papua bölgesinde, Endonezya topraklarına katıldığı 1963'ten bu yana bağımsızlık yanlısı direniş sürdürülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSilahlı SaldırıHAVA ALANIönce Vatan
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