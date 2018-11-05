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Endonezya'da düşen uçağın son 4 uçuşu arızalıymış

Endonezya'da füşen uçağın, kaza dahil son 4 uçuşunda aynı teknik arızaya sahip olduğu saptandı.

Endonezya'da düşen uçağın son 4 uçuşu arızalıymış

Endonezya'da füşen uçağın, kaza dahil son 4 uçuşunda aynı teknik arızaya sahip olduğu saptandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:26
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Endonezya'da düşen uçağın son 4 uçuşu arızalıymış

CAKARTA

Endonezya'da geçen hafta düşen uçağın, kaza dahil son 4 uçuşunda teknik arıza yaşandığı belirlendi.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono düzenlenen basın toplantısında, düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağına ait karakutu incelemesinde kaza dahil uçağın son 4 seferinde de hava hızı göstergesi ile ilgili benzer teknik arıza yaşandığının belirlendiğini duyurdu.

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının iniş takımları ve bir türbin motorunun bulunduğu ifade edildi

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının iniş takımları ve bir türbin motorunun bulunduğu ifade edildi

Tjahjono, elde ettikleri bilgilerin daha önce rapor edilen uçak hızı ve irtifa kaybı ile tutarlı olduğunu aktardı.

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde düşen uçağın, bir önceki seferi olan Denpasar'dan Cengkareng'a uçuşunda da hava hızı konusunda teknik arıza yaşadığı ve bakım raporlarına göre bunun giderildiği bildirilmişti. 

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının iniş takımları bulundu.

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının iniş takımları bulundu.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi de teknik arızaya ilişkin yaptığı açıklamada, kazada sorumluluğu olduğu gerekçesiyle Lion Havayollarının teknik işlerden sorumlu direktörü ve bazı teknisyenlerinin görevden alındığını duyurmuştu.

Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakla, 29 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan, Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. 

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının iniş takımları ve bir türbin motorunun bulunduğu ifade edildi. 

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının iniş takımları ve bir türbin motorunun bulunduğu ifade edildi.

Uçakta, 181 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDüşen Uçak
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