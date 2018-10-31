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Endonezya'da düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili arama çalışmalarında 22 metrelik cisme rastlandı.

Endonezya'da düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili arama çalışmalarında 22 metrelik cisme rastlandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:16
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Endonezya'da düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili arama çalışmalarında 22 metrelik cisme rastlandı.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya donanmasına ait geminin, Karawang açıklarında düşen uçağı arama çalışmalarında, sonar taramasında denizin 32 metre derinliğinde uçağa ait olduğu düşünülen 22 metre uzunluğunda bir cisim bulundu.

Yetkililer, tarama çalışmalarında rastlanan cismin uçağa ait olup olmadığının henüz bilinmediğini, cisme ilişkin görüntü almaya çalıştıklarını ifade etti.

Bölgede uçağın kara kutusuna ilişkin ilk sinyaller alınırken, Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto da televizyon kanallarına yaptığı açıklamada, uçağın gövdesinin bir kısmını bulduklarına inandığını belirtmişti.

Havayollarının teknik işler direktörü görevden alındı

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, yaptığı açıklamada, kazada sorumluluğu olduğu gerekçesiyle Lion Havayollarının teknik işlerden sorumlu direktörü ve bazı teknisyenlerin görevden alındığını belirtti.

Yetkililer, uçakta, kazadan bir gün önceki Denpasar - Cengkareng (Cakarta) uçuşu sırasında bazı teknik sorunlar çıktığını, bunlardan birinin de hava hızı problemi olduğunu açıklamıştı. Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait de düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar'dan Cengkareng'a uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Lion Havayolları şirketi yetkilileri, kazada yaşamın yitirenlere ilişkin sorumluluğu almaya hazır olduklarını kaydetti.

Endonezya Tüketici Kurumu (YLKI) da kazada hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına Lion Havayolları tarafından tazminat ödenmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığına çağrı yapmıştı.

Uçakla, pazartesi sabah Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.

Endonezya'da 2014 yılında AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur'a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaEndonezyada Düşen Uçak
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