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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar

Endonezya’da, Anak Krakatau Yanardağı’nda son 24 saatte 49 patlama meydana geldi.

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar

Endonezya’da, Anak Krakatau Yanardağı’nda son 24 saatte 49 patlama meydana geldi.

19 Ekim 2018 Cuma 15:20
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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar

CAKARTA 

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sumatra ile Cava Adalarıarasındaki Anak Krakatau Yanardağında, sadece 1 günde 49 patlama meydana geldiği belirtildi.

BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağdan püsküren kül kütlesinin yaklaşık 400 metreye yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Patlamaların başlamasından bu yana yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli bölgelere geçmeleri uyarısı yapılıyor.

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 19.10.2018 15:21
Anahtar Kelimeler:
Anak Krakatau YanardağıEndonezya
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