Enbar'da 17 DAEŞ militanı öldürüldü

ENBAR - Irak'ın Enbar kentinde terör örgütü DAEŞ ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda, 17 militanın öldürüldüğü bildirildi.



AA muhabirine konuşan Halidiye İlçe Meclisi Başkanı Ali Davud, "Güvenlik güçleri, ilçeye 3 koldan saldırıya hazırlanan DAEŞ'e müdahale etti. Çıkan çatışmada 17 militan öldü, 27'si yaralandı" dedi.



Öte yandan Halidiye halkının, ilçenin kontrolünün DAEŞ'in eline geçmesi, Hit ve Ramadi kentinde olduğu gibi katliamların yaşanması endişesiyle hükümetten önlem alınmasını istediği belirtildi.

