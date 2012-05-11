'En şişman gelin' rekor için gün sayıyor

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Susanne Eman “Dünyanın en geniş gelinliği”ni giyerek tarihte bir ilk olmak için gün sayıyor.

360 kilo ağırlığındaki Eman “Dünyanın en şişman gelini” unvanını almak için diğer gelin adaylarının tersine düğün gününden önce mümkün olduğu kadar kilo almaya çalışıyor.

Ahçı olan nişanlısı Parker Clack’ın kendisine leziz yemekler yaparak kendisine yardım ettiğini söyleyen 32 yaşındaki Eman düğünüyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Beyaz bir gelinlik giymek istiyorum ama yemek yerken üzerime bir şey dökerim diye çok korkuyorum. Nişanlım harika yemek yapıyor ve bana kilo almam konusunda yardım ediyor.”





Son Güncelleme: 11.05.2012 01:52