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Emmanuel Macron hakkında!

Fransa halkının yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kısa hikayesi....

Emmanuel Macron hakkında!

Fransa halkının yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kısa hikayesi....

10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:15
36 Okunma
Emmanuel Macron hakkında!

NEZAHAT GÖÇMEN

Gerçek hayattan ;
"Fransa halkının yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şaşkınlık verici bir adam.
-Peki bu şaşılacak şey; onun isminin dünya tarihindeki en ünlü kadın porno yıldızının film ismi olması mı?
-Hayır

-Peki onun 39 yaşında gencecik bir adam olarak cumhurbaşkanı olması mı?
-Hayır

-Eşinin 64 yaşında yani kendisinden 25 yaş büyük bir kadın olması mı?
-Hayır

-14 yaşında bir çocukken sınıf öğretmenine aşık olan birisi olması mı?
-Hayır

-Eşinin 24 yıl önce kendisinin sınıf öğretmeni olması mı?
-Hayır

-24 yıl eşinin öğrencisiyken, evli olan eşinin kendi kızının da aynı sınıfta olması mı?
-Hayır

-Yani şu anki üvey kızıyla 24 yıl önce sınıf arkadaşı olup şu anki eşini her gün sınıfta dinliyor, azar işitiyor olması mı?
-Hayır

-Hatta şu anki üvey kızıyla 24 yıl önce sınıf arkadaşlığından da öte çok yakın arkadaş olması ve hatta tüm arkadaşlarının, kendi ailesinin bile o kızı onun sevgilisi sanması mı? (Oysa yanılıyorlardı bizimki 14-15 yaşlarında kıza değil annesine yani kendi sınıf öğretmenine aşık olmuştu, kıza yakınlığı ve hep çevresinde hep evlerine gidiyor olması o zamanlar mutlu! ve 3 çocuklu bir evliliği olan öğretmene olan aşkındandı.)
-Hayır

-Emmanuel 1995'de 17 yaşındayken, öğretmeni 42 yaşındayken, öğretmenine aşkını ilan etti ve evlenme teklif etti. Mutlu! ve 3 çocklu öğretmen kabul etmedi ama 12 yıl sonra 2007'de kabul etti ve bizimki 30, öğretmen ise 55 yaşındayken evlendiler. Sınıf öğretmeniyle evlenmesi mi şaşkınlık verici olay?
-Hayır

-Şu an eşinin kendisi yaşında (sınıf arkadaşı kız) ve kendisinden 1 ve 2 yaş büyük olmak üzere 3 tane büyük çocuğu ve 7 torunu olması mı?
-Hayır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (39) ve eşi Brigitte Macron (64)'ün kısa hikayesini okudunuz.

Belki tüm bunların hepsi şaşırtıcı, belki de hiçbiri şaşırtıcı şey değil. Ama yine de okuması bile zevkliydi değil mi? Emmanuel'in yaşamı kim bilir nasıl?
Kırklı yaşlar üstü bekar bir kadınsanız ve umutsuzsanız. Umutlanın, sabırla bekleyin.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron
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