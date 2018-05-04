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Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı

Kanada'da bir kişi, emekli olduğu gün lotodan büyük ikramiye kazandı.

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı

Kanada'da bir kişi, emekli olduğu gün lotodan büyük ikramiye kazandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:31
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Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı

BBC'nin haberine göre, Kanada'da Ping Kuen Shum'un aldığı bilete, emekliye ayrıldığı gün olan 28 Nisan'da 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.

Haberde, 28 Nisan'ın aynı zamanda Ping'in doğum günü olduğu, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenince ailesi ve dostlarıyla kutlama yaptığı belirtildi.

"Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz"

İkramiyeyle Çin'e seyahat etmeyi planlayan Ping, "Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz. Uzun yıllar çok çalıştım ve bu serveti ailemle paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

British Columbia Loto Şirketi, Ping'in yaşı ve mesleği konusunda bilgi veremeyeceğini açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Ikramiye
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