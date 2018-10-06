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Elini kaybeden çocuk deprem şokunu atlatamadı

Endonezya’da 28 Eylül'de 7,5 büyüklüğündeki depremde yıkılan caminin enkazı altında kalan ve sol elini kaybeden 8 yaşındaki Rendi hala deprem travması yaşıyor.

Elini kaybeden çocuk deprem şokunu atlatamadı

Endonezya’da 28 Eylül'de 7,5 büyüklüğündeki depremde yıkılan caminin enkazı altında kalan ve sol elini kaybeden 8 yaşındaki Rendi hala deprem travması yaşıyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:29
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Elini kaybeden çocuk deprem şokunu atlatamadı

Sulawesi’ya bağlı Sigi bölgesinde 8 yaşındaki Rendi Renaldi, caminin enkazında sol elini ve sağ elinde bir parmağını kaybeden Rendi, hastane bahçesindeki çadırda tedavi görüyor.

Rendi, deprem korkusu ile hala travma yaşarken, ailesi çocuğu rahatlatmaya çalışıyor.

Uzuvlarını kaybetse de çocuğunun hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan 34 yaşındaki baba Şerifuddin Saril, "Ben tarlada çalışırken deprem oldu ve hemen ailemin yanına koşmaya çalıştım. 14 yaşındaki Azhar, 11 yaşındaki Reza ve en küçük oğlum Rendi akşam namazı için camiye gitmişler. Depremde gittikleri cami yıkılmış ve 3 oğlum çöken tavan ve duvarların altında kalmış." dedi.

Büyük oğullarının depremden hafif yaralarla kurtulduğunu dile getiren Şerifuddin şunları söyledi:

"Rendi’nin sağ elininin bir parmağı ve sol eli çok kötü ezilmiş. Sigi’den Palu merkezindeki Undata Devlet Hastanesi’ne getirildik. Burada yapılan müdahalede ezilen parmak ve sol elini kesmek zorunda kaldılar. Hastane bahçesindeki çadırda kalıyoruz. Oğlum hala deprem travması yaşıyor, bina içerisine girmek istemiyor. Tüm ailemle birlikte biz de burada çocuğumun yatağının dibinde yaşıyoruz ve özellikle Rendi’nin psikolojik olarak çok etkilenmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Depreme secdede yakalandılar

Çocuklarının, cami cemaatinin secde anında depreme yakalandığını ve kimsenin bir yere kaçamadığını anlattığını söyleyen Şerifuddin, "Depremde camide 10 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Allah’a çok şükür çocuğum uzuvlarını kaybetse de hayatta ve bundan dolayı mutluyum." dedi.

"Tıbbi ekipman ve ilaca ihtiyaç var" 

Undata Hastanesinde çalışan 34 yaşındaki doktor Mayalisa Abikusno, "Deprem ve ardından yaşanan tsunamide bölge hastaneleri yeterli olmadı. Depremin ardından yarım saat sonra yaralılar hastaneye gelmeye başladı. O gece 2 nöbetçi doktor ve 6 hemşire acilde görevliydik. Yaralıların bazılarına içerde bazılarına acil durum binasında müdahale etmeye başladık." dedi.

Depremin ardından bir hafta geçmesine rağmen bölgeye gelen tıbbi ekipman ve malzemelerin hala yetersiz olduğunu belirten Mayalisa, gönüllülerle birlikte doktor ihtiyaçlarının şu an için gerekenden fazla olduğunu ancak çok daha fazla tıbbi ekipman ve ilaca ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Deprem travması yaşayan yaralıların, hastane içinde kalmak istemediğini söyleyen Mayalisa, "Bazı zorunlu müdahaleler için içeri sokmak istediğimizde yaralılar, içeri girmemek için yalvarıyor. Biz de mecburen dışarıda kurulan çadırlarda tutmak zorunda kalıyoruz. Durumu çok ağır olanlar mecburen içeride tutulmak zorunda.’’ dedi.

Ölü sayısı artıyor

Öte yandan deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 648'e yükseldi.

Endonezya Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Koordinatorü Wiranto, 2 bin 549 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Wiranto, 652 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Wiranto, Palu ve Dongala'da 152 kişinin enkaz altında olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem KorkusuEndonezyaDeprem Travması
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