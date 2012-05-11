Elektrikli kamyonetle Afrika'yı turlayacak

Yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek ve elektrikli araçların dayanıklılığını göstermek amacıyla bir ekibin, elektrikli kamyonetle Nairobi'den Johannesburg'a 5 bin kilometre yol katedeceği bildirildi.

Projenin öncülerinden Fransız Xavier Chevrin, elektrikli araçlarla ilgili klişelere son vermek istediklerini belirtti.

Bu araçların benzinli araçlar kadar sağlam olduğunu göstermek istediklerini ifade eden Chevrin, projelerine BM Çevre Programı'nca destek verildiğini kaydetti.

Bir elektrikli motor ile üç bataryayla donatılan aracın, yarın Nairobi'den hareket edip, Tanzanya, Zambiya, Zimbabwe ve Botswana'nın ardından gelecek ay sonunda Johannesburg'a ulaşmasının planlandığı belirtildi. Aracın bataryalarının güzergahtaki istasyonlarda doldurulacağı kaydedildi.