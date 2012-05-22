El Mevlevi serbest

ANKARA

Lübnan'ın Trablusşam kentinde çıkan mezhep çatışmalarının sebebi olarak tutuklanması gösterilen Sünni din adamı Şadi el-Mevlevi kefaletle serbest bırakıldı.

BBC'nin haberinde, "bir terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 12 Mayıs'ta tutuklanan el-Mevlevi'nin kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

El-Mevlevi'nin tutuklanmasının ardından kentte mezhepsel çatışmalar artmış, çatışmalarda 5 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Yandaşları, bir terör örgütüne yardımla itham edilen el-Mevlevi'nin Suriye'deki olaylardan kaçan Suriyelilere yardım ettiğini belirtiyor.