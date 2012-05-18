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El Kaide'nin yaptığına inanıyorum

Ban: 'Saldırıların arkasında El Kaide'nin olduğuna inanıyorum

El Kaide'nin yaptığına inanıyorum

Ban: 'Saldırıların arkasında El Kaide'nin olduğuna inanıyorum

18 Mayıs 2012 Cuma 09:45
408 Okunma
El Kaide'nin yaptığına inanıyorum

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, geçen hafta Suriye'de düzenlenen terör saldırılarının arkasında, El Kaide terör örgütünün olduğuna inandığını söyledi.
Ban, yaptığı açıklamada, El Kaide'nin bölgedeki varlığının, ''çok ciddi sorunlar yarattığını'' belirterek, ''alarm verici ve şaşırtıcı'' biçimde geçen haftaki terör saldırılarının arkasında mutlaka bu örgütün olduğuna inandığını kaydetti.
BM Genel Sekreteri, açıklamasını, Model BM Konferansı'na katılan 2 bin 500'ü aşkın öğrenciye hitaben yaptı.
Ban ayrıca, Suriye'de şiddetin azaltılmasına çalışan silahsız BM gözlemcilerine yönelik de iki saldırının düzenlendiğini belirtti.
Şam'da 10 Mayıs'ta, bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 55 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.


AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 01:45
Anahtar Kelimeler:
SuriyeBMEl KaideBan Ki Mun
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