El Kaide'nin ''ikinci adamı'' öldürüldü

El-Libi'nin örgütteki deneyimine dikkati çeken Carney, El Kaide'nin onun yerini telafi etmesinin çok zor olduğunu ve bu durumun ''örgütün terör ağını, daha önce hiç olmadığı kadar sona yaklaştırdığını'' ifade etti.

Carney, el-Libi'nin nasıl öldürüldüğüne yönelik bilgi vermedi.

Sözcü Carney, el-Libi'nin öldürülmesini '''nin çekirdeğine yönelik diğer bir ciddi darbe'' olarak tanımladı ve örgütün ''çekirdeğinde meydana gelen parçalanmanın bir bölümü''nü oluşturduğunu söyledi.Amerikan medyasında, El Kaide terör örgütünün iki numaralı ismi Ebu Yahya el-Libi'nin, Amerikan insansız hava aracı tarafından Pakistan'ın kuzeydoğusundaki aşiret bölgesi Kuzey Veziristan'da öldürüldüğü haberleri yer almıştı. Beyaz Saray, el-Libi'nin öldürüldüğünü teyit etti.