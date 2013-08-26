El-Ehram'dan

İSTANBUL





Mısır'ın yarı resmi El-Ehram Gazetesi, daha önce Umman güvenlik kuvvetleri tarafından Umman'ın Sahara Limanı'nda yakalanan silahlarının fotoğraflarını kullanarak, Mısır'ın İskenderiye kentinde bir gemide, 20 bin adet Türk malı silah ele geçirildiğini iddia etti.

El-Ehram Gazetesi, Sahara Limanı'nda geçen ay yakalanan silahların fotoğraflarını, Mısır'ın İskenderiye Limanı'nda ele geçen Türk silahları olarak verirken, İskenderiye Savcılığı'nın esans ve aroma faturaları ile Mısır'a sokulmak istenen silahlar ile ilgili araştırma başlattığını iddia etti.

Umman basınında yayınlanan fotoğraflarda Umman askerleri açıkça görülürken, El-Ehram'ın haberinde Umman güvenlik güçlerinin göründüğü kısım kesilerek, "İskenderiye'de ele geçen Türk silahları" şeklinde verildi.

El-Ehram, Umman'da yakalanan silahların fotoğraflarının kullanıldığı haberinde, fotoğrafa "Arşiv" ya da her hangi bir uyarı ibaresi de kullanmadı.

El-Ehram Gazetesi, 3 Temmuz'daki darbeden sonra Pakistan güvenlik kuvvetlerinin yakaladığı silahları, Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan ele geçirilen silahlar olarak göstermiş ve tepki toplamıştı.

Mısır basınında, darbenin ardından yapılan yayınlarda sıkça Türkiye'den gelen, gerçeğe dönüştürülebilen ses tabancalarının yakalandığı iddiaları yer alıyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı son günlerde Mısır medyasında yer alan bu iddiaların ardından, Mısır tarafından iddiaların neye dayandırıldığı ve iddialar ile ilgili ciddi ve kapsamlı bir araştırma istemişti.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır makamlarından hakikatin tüm gerçekliği ile ortaya çıkarılmasını da talep etmişti.