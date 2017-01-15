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El Bab'da ÖSO alanına bombalı saldırı: 12 ölü, 30 yaralı

El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

El Bab'da ÖSO alanına bombalı saldırı: 12 ölü, 30 yaralı

El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

15 Ocak 2017 Pazar 19:18
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El Bab'da ÖSO alanına bombalı saldırı: 12 ölü, 30 yaralı

AZEZ

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın Halep'in el Bab ilçesi çevresinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırdı.

Bombalı saldırıda ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan bazı yararlılar Türkiye'deki hastanelere sevk edildi.

Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait unsurların saldırı bölgesinde bulunmadığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
El BabÖSOBombaSaldırıölüYaralı
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