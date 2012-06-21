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Ekvador, Assange'la ilgili karar almadı

Wikileaks'in kurucusu Assange'ın siyasi iltica talebinde bulunduğu Ekvador'un Devlet Başkanı Correa, hükümetin henüz bir karar almadığını söyledi.

Ekvador, Assange'la ilgili karar almadı

Wikileaks'in kurucusu Assange'ın siyasi iltica talebinde bulunduğu Ekvador'un Devlet Başkanı Correa, hükümetin henüz bir karar almadığını söyledi.

21 Haziran 2012 Perşembe 08:34
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Ekvador, Assange'la ilgili karar almadı

RİO DE JANEİRO 

Venezuela'nın Telesur haber sitesine açıklama yapan Correa, Assange'ı şahsen tanımadığını, ancak geçen ay yaptıkları röportaj sırasında Wikileaks'in kurucusuna karşı yakınlık hissettiğini belirtti. 
Hükümetin talebi son derece ciddiye aldığını kaydeden Correa, Assange'ın talebi ile ilgili kararın ne zaman açıklanacağı konusunda ise bilgi vermedi. 
İki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iade edilmesine karar verilen ve hakkındaki davanın yeniden açılması talebi geçen hafta İngiliz Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen Assange, Salı günü Ekvador'un İngiltere'nin başkenti Londra'daki büyükelçiliğine sığınarak siyasi iltica talebinde bulunmuştu. 
İngiltere'de yaklaşık 1,5 yıldır ev hapsinde tutulan Assange'ın avukatları, ülkedeki yasal süreçte müvekkillerinin İsveç'e iadesinin, ''haksız ve yasa dışı'' olacağını, İsveç'e iade edilirse ''adil yargılanamayacağını ve ABD'ye gönderilebileceğini'' savunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 00:35
Anahtar Kelimeler:
Assange
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