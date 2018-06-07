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'Eğitim arabulucusu' Eto'o'ya ülkesinde ölüm tehdidi

Orta Afrika ülkesi Kamerun'un sorunlu bölgelerinden Anglofon'da eğitimi teşvik için arabulucu olması teklif edilen Atiker Konyaspor'un Kamerunlu yıldızı Eto'o'nun ayrılıkçı gruplar tarafından ölümle tehdit edildiği bildirildi.

'Eğitim arabulucusu' Eto'o'ya ülkesinde ölüm tehdidi

Orta Afrika ülkesi Kamerun'un sorunlu bölgelerinden Anglofon'da eğitimi teşvik için arabulucu olması teklif edilen Atiker Konyaspor'un Kamerunlu yıldızı Eto'o'nun ayrılıkçı gruplar tarafından ölümle tehdit edildiği bildirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 15:22
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'Eğitim arabulucusu' Eto'o'ya ülkesinde ölüm tehdidi

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerindeki siyasi kriz nedeniyle okula gitmeyi bırakan öğrencileri gelecek eğitim döneminde okula döndürmek için arabuluculuk yapmayı kabul eden Atiker Konyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, sosyal medya üzerinden öldürülmekle tehdit edildi.

Anglofon ayrılıkçılara ait olduğu ileri sürülen bir hesaptan, "Daha fazla uluslararası dikkat çekmenin tek yolu Ambazonya'ya girdiğinde Eto’o’yu öldürmek." yazılı bir mesaj paylaşıldı.

Mesaj kısa süre sonra birçok kişi tarafından sosyal ortamda yayıldı.

Kamerun Eğitim Bakanı Nalova Lyonga salı günü başkent Yaounde'de Eto'o ile yaptığı görüşmede kendisinden Anglofon bölgelerini ziyaret ederek velileri çocukların eğitimini devam ettirmeleri konusunda teşvik etmesini istemişti. Lyonga, Kasım 2016'dan bu yana devam eden kriz nedeniyle kapanma noktasına gelen okulların gelecek yıl normalleşmesi için Eto'o'nun popülerliğinden yararlanmak istediklerini ifade etmişti.

Eto'o, kendisine yapılan teklifi kabul etmiş ayrıca spordaki deneyimlerini de gençlerle paylaşacağını söylemişti.

Anglofon krizi

Fransızca ve İngilizce konuşulan Kamerun'da, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesiyle kriz patlak vermişti.

Öğretmenlerin boykotu sonucu okula gitme oranının düştüğü bölgede, ayrılıkçıların tehditleri nedeniyle de birçok okul kapanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, kriz süresince bölgede en az 40 okul yakıldı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyasporEğitim ArabulucusuKamerun
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