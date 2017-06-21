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"Eğitim alanındaki çabalarımız Maarif Vakfı ile güçlenecektir"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Asırlar boyunca Asya'dan Afrika'ya yeryüzünün her yerinde hak, adalet ve insanlık mücadelesi veren bir milletin çocukları olarak yeniden bu mazlum halkların yanında olacağız." dedi.

"Eğitim alanındaki çabalarımız Maarif Vakfı ile güçlenecektir"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Asırlar boyunca Asya'dan Afrika'ya yeryüzünün her yerinde hak, adalet ve insanlık mücadelesi veren bir milletin çocukları olarak yeniden bu mazlum halkların yanında olacağız." dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:05
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"Eğitim alanındaki çabalarımız Maarif Vakfı ile güçlenecektir"

Başbakan Yardımcısı Numan KurtulmuşKongo'nun başkenti Brazavil'deki Türkiye Maarif Vakfı Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, vakfa ait okulda incelemelerde bulundu. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye Maarif Vakfı Kongo Koordinatörlüğü tarafından devralınan anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan oluşan La Cascade (Şelale) isimli okulu ziyaret eden Kurtulmuş, Koordinatör Mustafa Başaran'dan bilgi aldı.

Brazavil'in Nkombo semtinde bulunan ve ismi "Türkiye Maarif Vakfı Okulu" olarak değiştirilen binada incelemelerde bulunan Kurtulmuş, daha sonra anı defterini imzaladı.

Kurtulmuş, deftere şunları kaydetti:

"Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'de Maarif Vakfımızın okulunu ziyaret etmekten büyük onur duyuyorum. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta, Afrika'nın mazlum halklarının kalkınma mücadelesine canı yürekten destek veren ülkemizin eğitim alanındaki çabaları, Maarif Vakfı eliyle daha da güçlenecektir. Bu vesileyle görevi yeni devralan arkadaşlarımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Asırlar boyunca Asya'dan Afrika'ya yeryüzünün her yerinde hak, adalet ve insanlık mücadelesi veren bir milletin çocukları olarak yeniden bu mazlum halkların yanında olacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ile Kongo Cumhuriyeti Büyük Projeler Bakanı Jean Jacques Bouve ve beraberindekiler, daha sonra kısa bir şehir turu yaptı.

AA

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