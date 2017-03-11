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Ege'deki sığınmacı geçişlerinde rekor düşüş

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, geçen yıl 1 Ocak-8 Mart arasında deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sığınmacının geçtiğini, 2017'de ise bu sayının sadece 2 bin 724'te kaldığını söyledi.

Ege'deki sığınmacı geçişlerinde rekor düşüş

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, geçen yıl 1 Ocak-8 Mart arasında deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sığınmacının geçtiğini, 2017'de ise bu sayının sadece 2 bin 724'te kaldığını söyledi.

11 Mart 2017 Cumartesi 14:35
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Ege'deki sığınmacı geçişlerinde rekor düşüş

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, yaptığı açıklamada, 8 Mart'a kadar 19 bin 567 sığınmacının Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştığı, geçen yılın aynı döneminde bu verinin 143 bin 544 olduğunu belirterek, aradaki farka dikkati çekti.

Geçen yılın aynı döneminde Yunanistan'a 134 bin 48 sığınmacının geçtiğini, 2017'de bu sayının sadece 2 bin 724'te kaldığına işaret eden Millman, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin AB ile göç mutabakatı, yürürlüğü girdikten hemen sonra etkisini göstermeye başladı. Bu inkar edilemez, çünkü mutabakat imzalandıktan sonra dramatik bir düşüş yaşandı. Ayrıca Ege'de geçen yılın aynı döneminde 347 sığınmacı yaşamını yitirirken, bu yıl 2 sığınmacı öldü."

Millman, Ege'de alınan önlemlerden sonra insan kaçakçılarının taktik değiştirmeye başladığını, sayıları az da olsa bazı Suriyelilerin Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Joel MillmanSığınmacıEgedeki SığınmacıGöç Mutabakatı
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