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Ege'de sığınmacı teknesi battı

Ege Denizi'nde Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Ege'de sığınmacı teknesi battı

Ege Denizi'nde Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:03
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Ege'de sığınmacı teknesi battı

Ege Denizi'nde Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın ANA-MPA devlet haber ajansının haberine göre, Türk sahil güvenlik birimlerinin, Midilli Adası'nın kuzeyinde bir teknenin battığı yönündeki ihbarı üzerine Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgeye gitti.

Bir çocuk, dört kadın ve bir erkek cesedine ulaşan ekipler, hamile bir kadını ise kurtarmayı başardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, sabah erken saatlerde battığı tahmin edilen teknede kaç kişinin bulunduğunun bilinmemesi nedeniyle bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA

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