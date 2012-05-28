Ebu'l-Futuh'tan seçimlerde hile iddiası

KAHİRE - Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda gayrı resmi sonuçlara göre yüzde 19 oy alarak dördüncü olan bağımsız aday Abdulmunim Ebu'l-Futuh, seçimlere hile karıştırıldığını, bu nedenle iptal başvurusu yaptıklarını söyledi.



Ebu'l-Futuh, düzenlediği basın toplantısında, ikinci tur oylamada seçimin galibi olan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) adayı Muhammed Mursi'yi destekleyip desteklemeyeceği yönündeki sorulara, "Resmi ve kesin sonuçlar açıklanmadan bir şey söylemek istemiyorum. Bu konuyla ilgili açıklamayı resmi sonuçların belli olmasının ardından yapacağım" yanıtını verdi.

Seçimlere bağımsız aday olarak katılan İslami eğilimli Abdulmunim Ebu'l-Futuh, kampanyasına katılan gönüllüler ile yapacağı toplantı sonrası, parti, siyasi hareket veya başka bir kurum kurup kurmayacaklarının karara bağlanacağını açıkladı. Siyasi gözlemciler bu hareketin partiye dönüşeceğini tahmin ediyor.