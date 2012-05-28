Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ebu'l-Futuh'tan seçimlerde hile iddiası

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 4. olan bağımsız aday Ebu'l-Futuh, seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürdü

Ebu'l-Futuh'tan seçimlerde hile iddiası

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 4. olan bağımsız aday Ebu'l-Futuh, seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürdü

28 Mayıs 2012 Pazartesi 16:38
410 Okunma
Ebu'l-Futuh'tan seçimlerde hile iddiası
KAHİRE - Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda gayrı resmi sonuçlara göre yüzde 19 oy alarak dördüncü olan bağımsız aday Abdulmunim Ebu'l-Futuh, seçimlere hile karıştırıldığını, bu nedenle iptal başvurusu yaptıklarını söyledi.

Ebu'l-Futuh, düzenlediği basın toplantısında, ikinci tur oylamada seçimin galibi olan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) adayı Muhammed Mursi'yi destekleyip desteklemeyeceği yönündeki sorulara, "Resmi ve kesin sonuçlar açıklanmadan bir şey söylemek istemiyorum. Bu konuyla ilgili açıklamayı resmi sonuçların belli olmasının ardından yapacağım" yanıtını verdi.
Seçimlere bağımsız aday olarak katılan İslami eğilimli Abdulmunim Ebu'l-Futuh, kampanyasına katılan gönüllüler ile yapacağı toplantı sonrası, parti, siyasi hareket veya başka bir kurum kurup kurmayacaklarının karara bağlanacağını açıkladı. Siyasi gözlemciler bu hareketin partiye dönüşeceğini tahmin ediyor.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 08:38
Anahtar Kelimeler:
Hile
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı
İran'dan İngiltere'ye tepki
İran'dan İngiltere'ye tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ