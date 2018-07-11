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Ebru Özkan'a şartlı tahliye

İsrail mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Ebru Özkan'a şartlı tahliye

İsrail mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:20
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Ebru Özkan'a şartlı tahliye

RAMALLAH 

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. 

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Asker Mahkemesinde görülen duruşmaya Özkan, polis eşliğinde getirildi.

Ayakları kelepçeli olarak duruşmaya getirildi

Ayakları kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Özkan'ın moralinin yerinde olduğu görüldü.

Özkan, duruşma öncesi AA kameralarından ailesine ve Türkiye'ye selamlarını gönderdi. 

Askeri mahkemedeki duruşmada Özkan'ın avukatları ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu.

Mahkeme savcılık kararını reddetti

Duruşmaya bakan askeri hakim, iddia ve savunma makamlarının davaya ilişkin görüşlerini dinledi.

Hakim, davaya ilişkin kararını önümüzdeki saatler içerisinde açıklayacağını belirterek duruşmaya son verdi. 

Mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ebru ÖzkanTahliyeİSRAİL
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