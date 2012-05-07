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Ebadi'ye İbni Sina ödülü

Nobel ödüllü Şirin Ebadi'ye Almanya'da İbni Sina ödülü verildi.

Ebadi'ye İbni Sina ödülü

Nobel ödüllü Şirin Ebadi'ye Almanya'da İbni Sina ödülü verildi.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 09:05
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Ebadi'ye İbni Sina ödülü

     Londra'da yaşayan İranlı Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. Şirin Ebadi, Almanya'da kültürlerarası yakınlaşmayı ve diyalog ortamını teşvik etmek amacıyla verilen İbni Sina (Avicenna Preis) Ödülünü aldı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Paulskirche'de düzenlenen törene Almanya'nın Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, Türk-Alman Sağlık Vakfı ve Avicenna Derneği Başkanı Dr. Yaşar Bilgin, Frankfurt Belediyesi Uyum Dairesi Başkanı Nargess Eskandari, Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, Avusturya Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanı Claudia Schmied ve çok sayıda vatandaş katıldı.
     Hessen Eyalaleti Başbakanlığı himayesinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Başbakan Bouffier, Şirin Ebadi için ''kültürlerarası bir köprü ve özgürlük yolunda korkusuz bir savaşçı'' nitelemesinde bulunarak Ebadi gibi insanlar sayesinde büyük bir kültür ülkesi olan İran'ın tekrar halktan yana bir tutum sergilemesini ümit ettiğini belirtti.
     Bouffier, İbni Sina ödülünün doğu ve batı kültürü arasındaki çok uzun yıllara dayanan köklerinin olduğunu hatırlatması bakımından önemli olduğunu ifade ederek, ''Başka ülkelerde yaşananları gözlerimizi kapatıp sessiz kalamayız. İnsan haklarının ciddiye alınması gerekir. Demokrasinin oluşması için Ebadi gibi cesur insanlara ihtiyaç var. Ebadi gibi yaşananları anlatan ve sesini duyuran insanlara ihtiyaç var. Kendisini kutluyorum'' diye konuştu.
     İbni Sina ödülünü alan Şirin Ebadi ise İran'daki sorunun sadece nükleer silah meselesi olmadığını, insan haklarının da göz ardı edildiğini söyledi.
     Ebadi ABD Dışişleri Bakanı Clinton'un haziran ayında yapılacak görüşmelerde, İran'ın nükleer konuda üzerine düşeni yapması durumunda, Amerika'nın da yaptırımları kaldıracağını söylediğini belirterek İranlı bir kadın olarak görüşmelerin olumlu geçmesini umduğunu kaydetti.
     50 bin avro değerindeki İbni Sina ödülü 2005 yılından bu yana kültürlerarası yakınlaşmayı ve diyalog ortamını teşvik etmek amacıyla her yıl veriliyor.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 01:14
Anahtar Kelimeler:
Ebadi
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